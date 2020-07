Prestação de Contas de Daniel Palmeira é Considerada Regular Pelo TCE

Prestação de contas do vereador Daniel Palmeira de Lima foi considerada regular e sem ressalvas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP). A análise é feita com base nas despesas e receitas da Câmara Municipal de Catanduva, no exercício de 2016, quando Palmeira era presidente. As contas foram votadas no dia 1º de junho, em sessão ordinária da 1ª Câmara do TCESP, de forma virtual. O processo foi despachado ao conselheiro Antonio Roque Citadini.

Desde 2017, as prestações de conta sobre o exercício de 2016 eram analisadas pelo setor de fiscalização do Tribunal.

Foram emitidos dois despachos ao então presidente do Legislativo. Um deles citava a fiscalização ordenada sobre serviços terceirizados de vigilância e limpeza e, solicitava fazer adequações e manifestação.

O segundo despacho, datado de março de 2017, tratava sobre prazo de 30 dias para conhecimento e manifestações sobre o relatório apresentado pela fiscalização. Como o julgamento foi realizado na última terça-feira, o relatório completo sobre a aprovação da prestação de contas ainda não foi publicado no Diário Oficial do Estado e não está inserido no portal do Tribunal de Contas.

Karla Konda

Editora Chefe

Compartilhe isso: Twitter

Facebook