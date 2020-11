Presidente do Sincomercio Fala Sobre Expectativa Para a Black Friday

Uma das principais datas do comércio, a Black Friday, acontece esse ano ainda sob o impacto da pandemia da Covid-19. A data oficial da Black Friday é no dia 27 de Novembro, mas muitos comerciantes já estão antecipando as promoções com o intuito de fomentar as vendas.

O Presidente do Sincomercio, Ivo Pinfildi contou sobre a expectativa para esse ano. “A Black Friday vem com força total em um crescimento cada vez maior porque a cada ano mais empresas se incorporam ao movimento e, claro que, o percentual aumenta gradativamente. Inicialmente a Black Friday iniciou em maior parte de forma virtual, mas tem ampliado para as lojas físicas, então é um movimento geral que atinge todas as empresas, por isso as vendas tendem a aumentar”, explicou.

Ivo ainda falou sobre a estimativa de vendas. “Nós acreditamos que deva ter um crescimento muito bom nesse ano em relação ao ano passado, com uma estimativa de 50% de crescimento. As expectativas são otimistas, vamos esperar que elas se concretizem realmente nesse sentido”, finalizou.

Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), em parceria com a Offer Wise afirma que 61% dos consumidores pretendem fazer compras na Black Friday esse ano, um crescimento de 24% em relação ao ano passado. Considerando apenas os consumidores que farão compras na Black Friday, 63% justificam dizendo que este é um momento oportuno para comprar produtos que estão precisando com preços mais baixos, ao mesmo tempo, 37% afirmam que irão aproveitar para antecipar as compras dos presentes de Natal em promoção. A expectativa de aumento das vendas também aparece na pesquisa. Um terço daqueles que estão dispostos a comprar na Black Friday afirmam que pretendem adquirir mais produtos que em 2019 (34%), ao passo em que 29% querem comprar um número menor de itens e 23% a mesma quantidade. Mesmo assim, a pesquisa mostra que o consumidor está cauteloso, uma vez que 36% pretendem gastar menos este ano, enquanto 29% irão desembolsar o mesmo valor e 27% planejam gastar mais. A pesquisa mostra que os consumidores têm a intenção de adquirir 3,3 produtos. Cada consumidor deve gastar, em média, R$ 918,23 com as compras durante a promoção, valor que aumenta para R$ 1.168,91 entre as classes A/B. Os produtos mais procurados serão as roupas (42%), os calçados (31%), os smartphones (22%), os eletrodomésticos (22%) e eletrônicos (20%).

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local