Presidente do Conselho Da Mulher Empresária Conta o Perfil Da Empreendedora Catanduvense

Alexandra Bérgamo Spina, Presidente do Conselho da Mulher Empresária, Proprietária de três lojas, sendo duas no centro e uma no shopping de Catanduva conta como esta o perfil da mulher empreendedora e as expectativas para o setor econômico das empresárias catanduvenses, neste dia que comemoramos o Dia Internacional da Mulher.

Segundo Alexandra, a mulher deste século tem uma visão mais aguçada, cuidadosa e precisa, quando o assunto é atendimento ao cliente. A mulher consegue entender nas entrelinhas o que o cliente deseja, além de conseguir estabelecer vínculo e fidelizar o cliente.

A presidente do Conselho da Mulher Empresária vê com otimismo as mudanças entre desigualdades entre homem e mulher dentro do setor de empregos e cargos. “Acredito que a tendência é cada vez mais acabar essa questão da diferença salarial, deixar de existir em todos os setores. No comércio, especificamente, isso não acontece, uma vez que seguimos a tabela sindical da categoria, sendo assim, praticamos valores igualitários”.

Alexandra explicou que o Conselho da Mulher Empresária de Catanduva é tido como exemplo para outros municípios. “O CME é muito atuante e tem o reconhecimento local e regional. Conheci vários presidentes de Sincomercios e eles dizem não ter um conselho e uma representatividade como a nossa”.

Já em relação ao número de empresárias em Catanduva, ela tem uma ótima visão de crescimento da participação de mulheres. “Sinto, na minha percepção, que o número de mulheres vem aumentando frente a empreendimentos empresariais. Em Catanduva se formos comparar o número de mulheres e homens, acredito que estejamos em igual ou maioria”.

A presidente do CME acredita que a mulher empresária de hoje é inteligente e flexível. “Diferente de tempos passados, penso que as mulheres estão repartindo com os homens as responsabilidades familiares, conseguindo equilibrar com seu companheiro a vida empresarial e do lar. Isso tem dado força para elas manterem-se ativas e realizadas no trabalho e em casa”.

Já em relação de como a mulher lida com a liderança de uma empresa, Alexandra garante que o feeling e percepção da mulher faz toda a diferença, juntamente com a fé. Esses fatores ajudam a mulher a ser persistente e não desistir, palavra chave da mulher empreendedora é persistência.

“Os valores estão mudando e as mulheres cada vez mais se reafirmando em seu espaço. Vejo a mulher empresária de Catanduva muito atuante e preocupada com o bem-estar coletivo, da comunidade, além de ser atuante em sua empresa e no meio o qual está inserida” finaliza a presidente do CME.

Ariane Pio

Da Reportagem Local