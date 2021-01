Presidente do Bax Catanduva Participa de Reunião com o Secretário Estadual de Esportes

A presidente do Bax Catanduva, Natália Burian, participou de reunião com o secretário estadual de Esportes, Aildo Rodrigues Ferreira, e com o presidente do Núcleo de Gerenciamento e Análise de Projetos (NGAP) da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte (LPIE), Antônio Lourenço dos Santos Júnior.

O encontro aconteceu na manhã de quinta-feira, 21 de janeiro, em São Paulo.

Na ocasião, Natália agradeceu o secretário pela ajuda na concessão da quadra com piso de madeira, instalada no Ginásio Municipal Anuar Pachá, em Catanduva.

“Agora, nós vamos poder jogar a LBF (Liga de Basquete Feminino) novamente, pois a quadra com piso de madeira era uma exigência. Além do compromisso do secretário Aildo, contamos com a ajuda do senhor José Medalha, da Simone Bighetti e do Moisés para realizar esse sonho”, ressalta a dirigente.

Natália Burian reforçou também o trabalho realizado pelo presidente do NGAP, que faz as análises dos projetos pela Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, que sofreu mudanças, discutidas durante a reunião.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local