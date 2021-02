Presidente do Bax Catanduva Fala Sobre Retorno do Time a Elite Nacional de Basquete

A presidente e armadora do Bax Catanduva, Natália Burian está radiante com o retorno da equipe para a elite do basquete nacional. Depois de um hiato de dois anos, o time (que tem como mascote uma Bruxinha) disputará a edição de 2021 da Liga de Basquete Feminino (LBF). “Quando ficamos fora porque não teríamos as contrapartidas, foi um momento muito ruim, mas, ao mesmo tempo, serviu de aprendizado”, cita a experiente jogadora.

Ela lembra que, em 2018, quando a equipe se inscreveu para a disputa e não atingiu o resultado esperado, aprendeu que é preciso planejamento. “Claro que queríamos disputar a Liga, afinal, fazia seis anos que Catanduva não participava da competição (a última participação foi em 2012). Era o sonho do retorno. Mas, então, vimos que é preciso um passo de cada vez”, salienta Natália.

E esse período de dois anos sem disputar a LBF serviu para o amadurecimento da diretoria e da equipe (de uma forma geral). Além disso, foi conquistada a quadra com o piso de madeira flutuante – que veio da Itália e estava no Parque do Ibirapuera – e era uma das exigências da Liga.

O retorno para a tão sonhada Liga, segundo Natália, é o resultado da persistência do Bax Catanduva: diretoria, comissão técnica, jogadoras, patrocinadores, torcedores, que merecem essa conquista e, agora, passam a lutar para subir novos degraus.

“Tenho certeza que Catanduva vai ver um time aguerrido, que joga feliz, ousado, em busca da melhor colocação possível. Catanduva nunca desiste dos sonhos. E esse é um símbolo do resultado da nossa perseverança”, finaliza.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local