Presidente de Honra do Instituto Paulo Freire Participa de Bate-Papo Sobre a Educação

Foi realizada na noite de ontem (23), no Ginásio do Sesc, uma Roda de Conversa sobre a Educação com o tema “A Importância da Escuta” com o objetivo de sugerir a ideia de que, ao garantir o espaço de Fala se requer, necessariamente, mirar também para a outra ponta – a Escuta, direcionando o olhar, promovendo e viabilizando bons encontros com o outro por meio do diálogo.

O evento reuniu três referências da Educação no país, Moacir Gadotti, doutor em Ciências da Educação pela Universidade de Genebra, Doutor Honoris Causa pela UFRJ, foi professor de História e Filosofia da Educação na UNICAMP e nas Universidades Católicas de São Paulo e de Campinas. Atualmente é professor aposentado pela Universidade de São Paulo e Presidente de Honra do Instituto Paulo Freire. André Gravatá, poeta e educador, autor do livro Inadiável e coautor do Volta ao mundo em 13 escolas. E um dos criadores da Virada Educação e do Jornal das Miudezas. O convidado local foi Eduardo Silva Benetti Formado em Pedagogia e Educação Física, com pós-graduação em Neurociências – Ensino e Aprendizagem e Jogos e Brincadeiras na Educação, docente da rede municipal da educação infantil de Catanduva desde 2008. Fundador e responsável pelo projeto social: Cidadania Marcial que acontece nas dependências de uma academia particular e atende crianças e adolescentes de regiões periféricas do município. Presidente do Grupo de Poesia Guilherme de Almeida. Autor do livro Poemas soturnos para tardes tristes, obteve destaque poético em 2014 de Fortaleza/ CE. E membro da Academia de Letras de Valparaíso – Chile.

A programação foi gratuita e mais de duzentas pessoas participaram da roda de conversa.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local