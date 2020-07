Presidente da Câmara Disciplina Entrada Para Gabinetes de Vereadores

O Presidente da Câmara de Catanduva disciplinou o atendimento ao público no Legislativo por conta da pandemia da Covid-19.

Por meio de portaria, nº 52 de 10 de julho de 2020, determinou que cidadãos serão atendidos pelos parlamentares apenas mediante agendamento de horário, com início a partir do dia 13 de julho. Além disso, a portaria ainda define rodízio de servidores da Casa de Leis.

“Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República; Considerando o número de casos positivos e em investigação, e por este motivo a necessidade de se estabelecer emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no âmbito desta Casa de Leis, quer seja na preservação de seus membros e servidores municipais, assim como no atendimento aos munícipes; Considerando que o mês de julho é recesso legislativo, fica instituído o rodízio de servidores da Câmara Municipal devendo, em cada âmbito administrativo, os setores tomarem as providências legais para tanto, observando-se o cumprimento do horário com a recomendação das autoridades sanitárias e epidemiológicas quanto ao distanciamento e o isolamento social, devendo a Secretaria de Administração da Câmara Municipal adotar as medidas cabíveis”.

Nos gabinetes dos vereadores fica facultado ao parlamentar a adoção do rodizio entre os assessores parlamentares.

Ainda segundo a portaria, os vereadores também serão responsáveis por promoverem os agendamentos em seus gabinetes. “A pessoa a ser atendida pelo Vereador deverá entrar pelo estacionamento da Câmara utilizando máscara, identificando-se ao responsável pelo controle de acesso que lhe fará a pulverização de álcool gel nas mãos e este, mediante contato com o gabinete do Vereador, através de sua assessoria parlamentar que também informará o cidadão/cidadã que deverá permanecer com máscara no trajeto até a sala do Vereador e que no final o acompanhará até sua saída”.

Outros setores do Legislativo terão acessos proibidos. “Só será permitido o acesso ao Gabinete do Vereador que for agendado e será proibido o acesso as outras dependências”.

O novo esquema de atendimento terá duração até o dia 31 de julho.

Karla Konda

Editora Chefe

Compartilhe isso: Twitter

Facebook