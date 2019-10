Presidente Anuncia 13º Para Os Beneficiários Do Bolsa Família

As 1.700 famílias que recebem o bolsa família em Catanduva vão poder receber o 13º já que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) assinou ontem (16) Medida Provisória que prevê o pagamento para todos que recebem o beneficio no país.

O valor do benefício será o mesmo pago mensalmente e acontecerá no calendário regular já estabelecido pelo programa social. Em torno de R$ 148 para cada beneficiário. Em discurso, Bolsonaro afirmou que o 13º salário pode até ser pouco para quem recebe, mas o dinheiro é bem-vindo a quem necessita dele. Ele disse que a ideia de criar um abono natalino no programa surgiu a partir da fala da oposição na campanha eleitoral de que Bolsonaro acabaria com o Bolsa Família se eleito.

“Uma grande conquista dessas pessoas que tanto necessitam e ficaram esquecidas por muito tempo”, falou, sem antes ressaltar que o melhor programa social é o que mais saem pessoas por terem melhorado de vida.

Márcia Estênio é desempregada e têm dois filhos matriculados no ensino fundamental, ela comemorou essa ajuda que o presidente divulgou e já tem planos para o beneficio que é comprar alimentos para fazer uma boa refeição para o Natal e Ano Novo.

Bolsa Família é destinado a famílias com renda per capita de até R$ 179 mensais. Em setembro, 13,5 milhões de famílias foram atendidas a um custo de R$ 2,5 bilhões. O benefício médio registrado pelo governo foi de R$ 189,21. O anúncio que o Bolsa Família passaria a contar com um 13º salário foi feito em abril pelo Ministério da Cidadania. Por se tratar de Medida Provisória, o texto já conta com força de lei, mas precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional em até 120 dias para não perder a validade.

Ariane Pio

Da Reportagem Local