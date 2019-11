Prepare Sua Alimentação Para Um Bom Rendimento Na Prova do Enem

A segunda prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontece neste domingo, (10). Na hora de realizar a prova, no entanto, não são apenas os conhecimentos específicos de cada matéria que serão cobrados: pensar na alimentação antes e durante o teste também é importante para garantir um bom rendimento. A nutricionista Gisele Espendole deu dicas de como os candidatos podem se alimentar para a segunda maratona de provas do Enem.

A nutricionista contou que o ideal é dormir mais cedo no sábado e no café da manhã incluir uma fruta de preferencia banana que o potássio é excelente para ativar a memoria, já no almoço evitar combinações pesadas como feijoada, para não acabar ficando com aquela sensação de fadiga e sonolência após uma grande refeição. Legumes cozidos, uma porção pequena de proteína à sua escolha e um pouco de arroz já são suficientes para alimentar sem pesar no estômago.

Outra dica que Gisele conta que no domingo antes da prova não é hora de experimentar comidas diferentes, como pratos exóticos e temperos apimentados que nunca comeu. “Assim você evita o risco de passar mal ou até mesmo descobrir uma alergia alimentar justamente horas antes da prova” explicou ela.

A nutricionista continua e enfatiza que o nervosismo faz com que muitas pessoas percam a fome. Respeitar seu organismo é o melhor remédio para não correr o risco de sofrer uma indisposição por comer o que não quer. No entanto, é importante, sim, ir para a prova alimentado. Por isso, invista em algum prato leve e de fácil digestão, como salada ou legumes cozidos acompanhada de suco de frutas como. Se nada estiver descendo, que tal apostar em uma vitamina reforçada com frutas como manga e banana acompanhada de mel e aveia.

“Além de água, em garrafa transparente e sem rótulo, todos os candidatos podem levar alimentos. O ideal é escolher algo pronto e que seja fácil de consumir, como frutas (banana, pera, maçã) e barrinha de cereal. Você pode também levar balas, que fornecem energia rapidamente. Dá para levar torradas integrais e ainda queijos processados UHT para dar uma força na saciedade sem pesar no estômago. Chips de vegetais, como cenoura, mandioquinha e batata-doce também são boas opções para matar a fome quando apertar” finaliza a especialista.

Ariane Pio

Da Reportagem Local