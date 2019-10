Prêmios da Nota Fiscal Paulista São Entregues Para os Ganhadores de Outubro

A vencedora do prêmio principal de outubro da Nota Fiscal Paulista recebeu na quinta-feira (30) o cheque simbólico no valor de R$ 1 milhão das mãos do coordenador da Administração Tributária da Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento, Gustavo Ley. Em cerimônia realizada no Palácio dos Bandeirantes, também foram entregues cinco cheques de R$ 100 mil para os representantes das instituições filantrópicas sorteadas. A extração nº 131 do programa contemplou uma entidade de Franca, a Associação Mão Amiga Recanto da Janaina (AmarJá), duas da Capital: a Fundação Faculdade Medicina (FFM) e a Clínica Comunitária Grei, e outras duas instituições de Santa Cruz do Rio Pardo: a Associação de Pais e Amigos do Excepcionais (Apae SCRP) e a Associação dos Deficientes Físicos Santacruzenses (Adefis).

O sorteio de outubro da Nota Fiscal Paulista proporcionou uma renda extra para outros 599 consumidores, contemplados com quatro prêmios de R$ 500 mil, 10 prêmios de R$ 100 mil, 15 de R$ 50 mil, 20 de R$ 10 mil, 50 de R$ 5 mil e 500 prêmios de R$ 1 mil. No total, foram 600 prêmios que somam R$ 5,7 milhões.

O resultado do sorteio está disponível no site portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nfp. Para verificar, basta acessar sistema com o CPF e senha cadastrada e clicar na aba Sorteios > Visualizar Sorteios >Sorteio nº 131.

Para concorrer, o consumidor que pede a Nota Fiscal Paulista deve se cadastrar no site do programa e aderir ao regulamento. As adesões até o dia 25 de cada mês permitem a participação já no mês seguinte. Uma vez feito o aceite às regras dos sorteios, não há necessidade de repetir a adesão, que vale para todas as extrações. Cada R$ 100 em compras dá direito a um bilhete eletrônico para disputar aos prêmios.

