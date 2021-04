Prêmio Prevenção e Controle do Câncer Tem Inscrições Prorrogadas

Ministério da Saúde prorrogou as inscrições, até 20 de maio, do 1º Prêmio Prevenção e Controle do Câncer que irá reconhecer e dar visibilidade às experiências que se destacam pela melhoria do acesso à população e pela organização do cuidado à saúde da mulher. A ação irá divulgar as medidas de prevenção e controle do câncer realizadas em todo o país, reforçando a importância da integralidade e coordenação do cuidado.

O edital de boas práticas foi desenvolvido pelo Departamento de Atenção Especializada e Temática da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, do Ministério da Saúde.

A expectativa é alcançar boa parte das equipes de saúde que atuam nos estados e municípios, dar visibilidade ao trabalho e conhecer o maior número de experiências exitosas na rede de atenção à saúde. Essas ações oportunizam trocas de experiências importantes entre os trabalhadores da rede e contribuem para melhorias no Sistema Único de Saúde (SUS). As inscrições, abertas desde o dia 6 de abril serão encerradas no dia 20 de maio e podem ser realizadas por equipes de saúde que compõem a rede de atenção oncológica.

As experiências de boas práticas, a serem apresentadas em formato de vídeo, abrangem a prevenção, o rastreamento e/ou a detecção precoce do câncer de mama, além de qualificação do SUS, linha de cuidado e humanização, acesso e regulação, organização da Rede de Atenção Oncológica durante a pandemia da covid-19 e os cuidados paliativos.Alguns dos primeiros sintomas da covid-19 são tosse, febre, dor de garganta ou coriza e perda do olfato ou do paladar – ao primeiro sinal, a recomendação é buscar um posto de saúde.

O atendimento imediato possibilita que o médico adote a melhor conduta, faça o acompanhamento do paciente e oriente sobre o controle da transmissão do coronavírus para outras pessoas. O diagnóstico rápido aumenta as chances de cura e reduz a necessidade de internação e tratamentos intensivos.

Além disso, o uso de máscaras, a higienização constante das mãos com água e sabão ou álcool em gel e o distanciamento social são medidas que devem ser adotadas para prevenção e controle da transmissão da covid-19.

A campanha do atendimento médico imediato será veiculada nas principais mídias de todo o país e também poderá ser encontrada nas redes sociais do Ministério da Saúde.

Para mais informações, acesse www.gov.br/saude.

Ariane Pio

Da Reportagem Local