Prêmio Gestão Escolar 2020 é lançado pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo

O lançamento do Prêmio Gestão Escolar (PGE) 2020 foi marcado pela transmissão ao vivo do escritor e especialista em desenvolvimento pessoal Eduardo Shinyashiki, na tarde de ontem (16). A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), uma das parceiras da premiação, ofertará vagas em curso de especialização para agentes escolares vencedores e participantes da ação. O evento transmitido pelo canal no Facebook do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), promove a iniciativa em conjunto com a Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI), e a União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime).

De acordo com a coordenadora do PGE, secretária de Educação do Tocantins, Adriana Aguiar, a suspensão das aulas presenciais nas escolas provocou uma mudança importante no formato do prêmio e esta será a principal novidade da edição deste ano. Em 2020, a iniciativa vai reconhecer práticas exitosas das escolas que, no momento de afastamento social, conseguiram encontrar soluções para o enfrentamento das dificuldades impostas pela pandemia.

Segundo o presidente da Undime e dirigente municipal de Educação de Sud Mennucci, Luiz Miguel Martins Garcia, o Prêmio Gestão Escolar deste ano vai buscar, sobretudo, proporcionar um processo de diálogo diferente para compreender as práticas, das mais diversas possíveis. “Queremos ampliar a participação dos municípios nessa edição. Vamos aproveitar também para trabalhar em regime de colaboração com os estados, olhar e compreender a realidade da gestão, a complexidade e as soluções encontradas”, disse.

O diretor e chefe da representação da OEI no Brasil, Raphael Callou, frisou que pela primeira vez o prêmio também vai contemplar o professor e a equipe escolar.

“A iniciativa representa o reconhecimento da união de esforços para superar os desafios que a situação atual impõe ao considerar, além do gestor, os atores que estão na ponta do processo de ensino e aprendizagem”, complementou.

Premiação

Realizado desde 1998, o Prêmio Gestão Escolar contempla projetos inovadores e gestões competentes na Educação Básica da rede pública de todo o país.

Nessas duas décadas, cerca de 40 mil inscrições de escolas foram registradas e mais de 8 milhões de estudantes foram beneficiados com os projetos implantados pelos gestores inscritos. A edição 2020 do PGE tem o patrocínio da Fundação Itaú para Educação e Cultura. Bett Educar, Fundação Roberto Marinho, Univesp, British Council, Unesco, Unicef, Fundação Santillana, Instituto Natura e Ministério da Educação são parceiros da iniciativa.

