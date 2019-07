Prêmio Braztoa De Sustentabilidade Está Com Inscrições Abertas

O Prêmio Braztoa de Sustentabilidade 2019/2020 está com as inscrições abertas até o dia 9 de agosto. A iniciativa, uma parceria da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo com o Ministério do Turismo, pretende reconhecer projetos que impactam o setor a partir de boas práticas ambientais, econômicas e socioculturais. A premiação também busca promover a contribuição do Brasil à Agenda 2030 e ao cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), que englobam questões como inclusão social e preservação ambiental. O ministro do Turismo interino, Daniel Nepomuceno, estimula a participação no processo. “Sustentabildade é hoje palavra de ordem no nosso setor, pelo grande poder do turismo de gerar emprego e renda e também favorecer a conservação da natureza, um dos nossos principais atrativos. A premiação induz a uma permanente busca por inovação na área, fornecendo bons exemplos a serem seguidos”, ressalta.

A seleção, cujo júri é integrado pelo MTur, busca identificar, incentivar e dar visibilidade a iniciativas de destaque divididas em seis categorias: Associados Braztoa, Agências de Viagem, Meios de Hospedagem, Parceiros do Turismo (operadoras não associadas, empresas aéreas, instituições governamentais, etc) e Mídia, além de uma menção honrosa a trabalhos acadêmicos.

Uma das novidades da oitava edição do concurso é a inclusão de ações realizadas por profissionais de meios de comunicação entre as propostas elegíveis, de forma a reforçar a disseminação do tema junto à sociedade. Os materiais podem envolver reportagens de veículos impressos, online, rádio e TV, desde que abordem a temática da sustentabilidade e tenham sido veiculadas publicamente entre 1º de julho de 2018 e o último dia de inscrições. Fruto de uma avaliação feita por associados da Braztoa, ex-vencedores e jurados do prêmio, a edição deste ano terá um processo seletivo mais simplificado, subdividido em fases, de forma a reduzir a necessidade da apresentação de documentos já na primeira etapa, por exemplo. Além disso, o regulamento foi completamente remodelado, para garantir mais clareza, objetividade e transparência.

Todos os vencedores receberão o selo ‘Vencedor do Prêmio Braztoa de Sustentabilidade 2019/2020’ e a associação também providenciará a divulgação dos premiados no Anuário Braztoa 2020. O júri vai selecionar um dos vencedores para receber outros benefícios exclusivos, como um vídeo institucional da iniciativa, produzido pelo Ministério do Turismo, e a inclusão no Mapa do Turismo Sustentável no Brasil, desenvolvido pela entidade em parceria com o MTur, além de uma bolsa de estudos integral para um curso de pós-graduação (EaD) do Senac-SP.

Ariane Pio

Da Reportagem Local