Premiado Em Congresso Da UNIFIPA Doa Prêmio Ao HCC

O aluno do terceiro ano do curso de Direito e estagiário da UNIFIPA – Centro Universitário Padre Albino, Luiz Henrique Ramos de Lima, foi classificado em 2º lugar durante o XI CIC – Congresso de Iniciação Científica da instituição de ensino. O valor de R$ 100 recebido pela premiação foi doado ao HCC – Hospital de Câncer de Catanduva.

De acordo com nota divulgada pelo Centro Universitário, a decisão foi feita pelo grupo ganhador, tendo, como intuito principal, incentivar a comunidade a abraçar a causa: “nossa ideia foi conscientizar a comunidade acadêmica sobre a importância das doações ao HCC para dar continuidade ao tratamento dos pacientes que é 100% gratuito e principalmente por oferecer o tratamento completo próximo de casa, vivenciei na família as dificuldades de locomoção até outra cidade para o tratamento e depois da experiência, vi a real importância”, disse Luiz.

“O trabalho premiado abordou as práticas para redução/eliminação do passivo trabalhista: como utilizar os programas de compliance para evitar ações judiciais trabalhistas e foi coordenado pelo professor Kleber Henrique Saconato e pela egressa Leila Renata Ramires Masteguin, elaborado pelos alunos Adriano Antônio de Oliveira, Bruno da Silva Rodrigues, Igor Melhado Gardinal, Isabelle Galvani Pereira, Larissa Pedrasoli, Lucas Baisso Cesarino, Lucas Correa Leite, Luiz Henrique Ramos de Lima, Maria Eduarda Bezerra Marcos, Matheus Aparecido Lourençano e Thales Henrique dos Santos”, ressalta a informação.

Os alunos ainda finalizam: “por meio desta ação, queremos demonstrar que o pouco que temos já basta para fazer um bem enorme a quem menos imaginamos e que por mais que artigos, livros e o estudo nos tornem mais técnicos, nunca deixemos de visar a verdadeira prioridade: a solidariedade e a importância da vida humana”.

