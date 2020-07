Prefeitura Vai Pagar R$ 157,4 Mil Para Construção de ‘Lombadas’

A prefeitura de Catanduva vai pagar até R$ 157,4 mil para a construção de lombadas em diversos pontos da cidade. A vencedora da licitação foi a empresa Coplan Construtora Planalto Ltda, empresa responsável também pela canalização do Rio São Domingos.

O extrato de contrato foi publicado na edição de ontem do Diário Oficial do Município.

Na licitação, a administração pretendia pagar até R$ 158 mil para a realização dos redutores de velocidade.

A empresa ficará responsável por instalar até 164 metros de lombadas duplas e 225 metros em lombadas simples.

Os recursos utilizados serão da Secretaria Municipal de Trânsito.

A contratação inclui materiais, mão de obra e sinalização dos novos redutores. Não há lista de possíveis pontos para serem instalados.

O contrato assinado com a empresa vencedora será válido até 31 de dezembro deste ano. Esta foi a segunda vez que o edital foi lançado. Ele foi suspenso para adequações.

Karla Konda

Editora Chefe

