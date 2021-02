Prefeitura Vai Intensificar Fiscalização Para Protocolos de Segurança Contra Covid-19

A Prefeitura de Catanduva por meio da Vigilância Sanitária e a Guarda Civil Municipal, vai iniciar uma nova fase na fiscalização dos protocolos de segurança em razão da disseminação do novo coronavírus.

O assunto foi abordado em reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 na sexta-feira, 19. “Tendo em vista a circulação de variante da COVID-19, que já demonstra alta taxa de transmissão, a exemplo do que foi visto em outras cidades do interior. A solicitação é de que comerciantes e consumidores respeitem o distanciamento social, uso de máscara e uso de álcool em gel. Aglomerações e festas estão proibidas a fim de evitar medidas mais restritivas e penalidades, como as multas”, divulgou a Prefeitura.

A intensificação se faz necessária visto que há um aumento persistente no número de casos da doença em todo o Estado. Mesmo com uma ampliação no número de leitos específicos para covid-19 disponíveis na cidade, é necessário que a população mantenha os cuidados para evitar o contágio pela doença.

A fiscalização será feita rotineiramente por região ou distrito sanitário e em locais que estão sob a guarda da vigilância em quatro grandes áreas: alimentação, educação, saúde e produtos químicos e farmacêuticos, como por exemplo, bares, restaurantes, clínicas, supermercados, padarias, petshops, escolas e outros.

Entre as normas que os estabelecimentos que podem funcionar devem seguir estão: acesso de funcionários, consumidores e usuários apenas com máscaras de proteção facial; disponibilização de álcool 70% para higienização das mãos, disponibilização de locais para a lavagem adequada das mãos; distanciamento de 2 metros seja de funcionários ou usuários.

Balanço das Ações da

Vigilância Sanitária

A equipe da Vigilância Sanitária de Catanduva divulgou novo balanço das fiscalizações realizadas nos estabelecimentos da cidade. De acordo com o boletim do Núcleo Temporário de Fiscalização Covid-19, os fiscais percorreram 7.078 estabelecimentos, 200 foram autuados, 109 multados e 4 interditados. O boletim leva em consideração as denúncias de Março a Fevereiro deste ano.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local