Prefeitura Traz Diversos Horários E Locais Para Treinamento Funcional

A Prefeitura de Catanduva está disponibilizando vários horários e locais para Treinamento Funcional para agregar mais a população e trazer muito mais oportunidade de varias pessoas de bairros diferentes a praticarem atividade física. No Conjunto Esportivo as atividades são de segunda às 7h15 e Segunda e Quarta às 18h15, no Parque dos Ipês quarta as 7h15, no Ginásio Gavioli Segunda, quarta e sexta às 8h Terça e quinta às 18h15, no Conjunto João Crippa quarta e sexta às 7h15. A ideia por trás do treinamento funcional é que cada exercício deve ser mais natural e transitar para a vida diária. Exercícios de treinamento funcional tendem a ativar mais músculos e, portanto, consomem mais energia.

A atividade se baseia nos movimentos naturais do corpo, como pular, correr, puxar, agachar, girar e empurrar. Por conta da quantidade infinita de exercícios e possibilidades, costuma ser mais motivador que a musculação.

Como complementos, nos treinos funcionais você pode usar itens como elásticos, cordas, bolas e hastes. A ideia é focar no aumento da massa muscular, mas sim aprimorar o condicionamento físico e aumentar a força e a resistência do corpo.

Principais benefícios do treinamento funcional: Aumenta a força muscular; Melhora o equilíbrio estático e dinâmico; Desenvolve condicionamento, resistência e agilidade; Desenvolve a percepção dos movimentos; Acelera o metabolismo e queima gordura; Correção da má postura e desequilíbrios musculares; Aumento da estabilidade da região core (saúde da coluna vertebral); Alivia o estresse; Melhora as estruturas afetadas por lesão no processo de reabilitação. Essa modalidade já virou febre e continua conquistando cada vez mais adeptos. Pessoas que já praticam ou, ao longo da vida, já praticaram atividades físicas, certamente se adaptarão melhor a este tipo de treinamento.

Já pessoas sedentárias podem sentir dificuldades para realizar os exercícios. Em qualquer um dos casos, o correto é passar por uma avaliação com um médico para saber se está apto para a prática da atividade.

Ariane Pio

Da Reportagem Local