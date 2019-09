Prefeitura Soluciona Antiga Erosão da Rua Ibiraci Com Galerias

A Prefeitura de Catanduva solucionou uma erosão antiga em trecho da Rua Ibiraci, no Cidade Jardim com a implantação de galerias de águas pluviais. O trabalho foi desenvolvido também no entorno. Os problemas, que resultavam no acúmulo de água no período chuvoso, foram identificados pela Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. O problema foi detectado pelas equipes que observaram condições favoráveis ao desenvolvimento das erosões, a concentração de água e ausência de bocas de lobo e galerias às margens do córrego, o que não permitia a captação do volume de chuva.

Foram implantadas bocas de lobo e rede coletora, além de um dissipador de energia. “O objetivo é que o fluxo de água não torne a ganhar velocidade, por conta da alta declividade do terreno, para que se proceda a captura das águas superficiais, e as conduza de maneira correta para o córrego”, explica o secretário de Meio Ambiente, José Maurício Braga.

Além da Rua Ibiraci, o serviço contempla quatro quilômetros de galerias para prevenir inundações em diversos pontos considerados críticos. O trabalho foi desenvolvido nas ruas Altair, Antônio Girol, Mongaguá e Ipiranga. O Santa Paula e o Distrito Industrial Pedro Luís Boso também fazem parte do pacote de melhorias.

Atualmente, a Rua Mongaguá está na etapa de preparo do solo para receber a pavimentação. Segundo a Prefeitura o investimento é de mais de R$ 3,5 milhões.

Karla Konda

Editora Chefe