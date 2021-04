Prefeitura Revisa Obra de Revitalização na Avenida Orlando Zancaner

A Prefeitura de Catanduva, por meio das secretarias de Obras e Trânsito, fará a revisão da obra de revitalização na Avenida Orlando Zancaner, entre as ruas Martinópolis e Salvador, no Jardim Aeroporto. O trabalho teve início em Outubro do ano passado, com investimento de R$ 66,6 mil, mas a obra necessita de adequações para garantir a fluidez no fluxo de veículos.

Após vistoria in loco, com a presença do Prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa e os secretários de Obras – Marcos Coelho e Trânsito Maria Cristina Machado, ficou definido que será feita a análise do projeto, atendendo às necessidades de logística e funcionalidade da obra.

Equipes da atual administração farão adaptações, para garantir manobras e contornos, tendo em vista o volume diário de veículos, muitas vezes caminhões, que passam pela avenida para ter acesso à cidade.

Na vistoria das equipes, empresários que atuam na região foram ouvidos, a fim de garantir que tráfego não seja interrompido, tanto para clientes, quando para motoristas que passam pela via.

O objetivo é garantir maior segurança nesse importante acesso da cidade.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local