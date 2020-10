Prefeitura Retoma Limpeza Dos Córregos A Partir Do Barro Preto Para Evitar Alagamentos

A Prefeitura de Catanduva iniciou nova etapa de dragagem e limpeza dos córregos da cidade, nesta segunda-feira, (19). O intuito é prevenir alagamentos. Na atual etapa, as equipes da Secretaria de Obras e Serviços concentram o trabalho no trecho canalizado do Barro Preto, ao longo da Avenida Benedito Zancaner.

Para agilizar o andamento, duas máquinas estão no canal. Depois, será a vez do córrego Fundo, entre o Bela Vista e o Jardim do Bosque, seguido do Retirinho, entre Jardim Vertoni e Conjunto Euclides, e, por fim, do rio São Domingos.

A previsão é de que o serviço seja concluído em um mês – conforme a ocorrência de chuvas.

Após os trechos canalizados, será retomada a dragagem dos demais segmentos, conforme autorização de uso do maquinário emitida pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) para a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura.

De acordo com informações do setor, trecho do rio São Domingos, ao longo da avenida Theodoro Rosa Filho, já foi alvo de limpeza recentemente, junto a obras de contenção de erosão no local. Mesmo assim, em breve, a dragagem será repetida.

Todo o trabalho é feito com máquinas e funcionários da Prefeitura. O serviço é realizado de forma frequente desde 2017, sempre no período que antecede a estação mais chuvosa. De lá para cá, não foram registradas cheias na cidade.

Ariane Pio

Da Reportagem Local