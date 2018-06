Prefeitura Retira Animais Presos em Imóvel no Higienópolis

A Prefeitura de Catanduva retirou animais presos em um imóvel no bairro Higienópolis. A ação, que foi realizada ontem (28), mobilizou o Ministério Público, equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, de Saúde e Centro de Controle de Zoonoses. Equipes devem retornar ao local nesta sexta-feira para resgatar outros cães.

Conforme informações da chefe de Proteção Ambiental, Karen Morandin, tudo começou com uma denúncia registrada na Ouvidoria da Prefeitura na última segunda-feira e se transformou em uma intervenção emergencial. A dona da casa, de 75 anos, que mora sozinha, havia sofrido um acidente de trânsito e estava internada desde a semana passada. “Em um primeiro momento buscamos por alguém da família para poder cuidar desses animais, porque com a situação em que encontramos não era possível mantê-los. Conversamos com um sobrinho na terça-feira que nos passou o contato dos filhos dela que são de outras cidades, informamos sobre o ocorrido e demos um prazo de dois dias para eles resolverem a situação”, disse.

Além de sujeira e do mau cheiro a casa reunia fezes de animais, situação que poderia dar origem a doenças nos cães. “Enquanto isso, recebemos mais reclamações dos cachorros que estavam sem comida e que latiam muito”, explicou.

As equipes voltaram nesta quinta-feira no local e a situação era a mesma da vista anteriormente. Um boletim de ocorrência foi registrado no Plantão Policial no período da manhã de ontem. A tarde, Karen foi até o Fórum e o promotor de justiça Yves Atahualpa Pinto falou que a intervenção deveria ser urgente. Uma determinação judicial foi encaminhada a Secretaria de Saúde e por conta da emergência, os animais que estavam na parte de dentro da casa, cinco cães, foram retirados do local e encaminhados ao Centro de Zoonoses de maneira provisória.

Como não havia iluminação na residência, as equipes devem retornar nesta sexta-feira para recolherem os outros doze cães. Onze deles do lado de fora, que recebem alimentos de vizinhos e um trancado. “Eles ficarão no Centro de Zoonoses de maneira temporária, provisória. Vamos definir com o promotor, com a família as responsabilidades e se for o caso, eles vão para a adoção”, informou.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local