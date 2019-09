Prefeitura Rescinde Contrato Emergencial e Assina Novo Com Auto Viação Suzano

A prefeitura de Catanduva rescindiu contrato emergencial e assinou nova contratação, desta vez, com prazo de 10 anos, prorrogáveis por mais 10, com a empresa Auto Viação Suzano, que será a responsável pela concessão do transporte coletivo em Catanduva.

A prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes, em entrevista para VOX FM afirmou que o objetivo é de que a empresa atenda toda a população com um bom serviço e ônibus com boas condições. “A nossa intenção sempre foi fazer o melhor trabalho possível. Ter um bom transporte, que atenda de forma satisfatória a população. Rescindimos o emergencial e já assinamos o que passa valer agora”, disse Marta.

A prefeita afirmou ainda que neste momento não serão realizadas mudanças. “Por enquanto, os pontos continuam os mesmos e com o passar do tempo iremos adequando e ajustando as rotas conforme a necessidade da população”.

A secretária de Trânsito e Transportes Urbanos (STU), Maria Luiza Sprone, também comentou sobre o final do certame. A representante da pasta afirmou que a empresa tem 120 dias para se adequar a todas as exigências previstas no edital. “Num primeiro momento não teremos mudanças. Com o passar do tempo vamos ter alterações nas linhas para atender pedidos antigos, mas isso será feito aos poucos, logo começam os cadastros novos, para credenciamentos, estudantes, vale-transporte”.

A Auto Viação Suzano, segundo a secretária, já instalou câmeras de monitoramento nos veículos e ainda precisam implantar mais sistemas. “Serão instalados wifi, os passageiros terão aplicativo para acessar e saber que hora o veículo vai passar pelo ponto, a empresa tem até 120 dias para instalar pelo edital. E agora com novo contrato, chegam novos ônibus, três novos ônibus zero km”, disse. A passagem de ônibus segue com o mesmo valor R$ 4.

Karla Konda

Editora Chefe