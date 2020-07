Prefeitura Renova Aluguel de R$ 1,9 Mil Para Posto de Saúde

A prefeitura de Catanduva renovou o contrato de aluguel de um imóvel localizado na rua Recife, onde funciona a Unidade Básica de Saúde (UBS) Central. Durante 12 meses, vai pagar mensalmente R$ 1.907,00 como locatária do imóvel.

O extrato de contratação foi publicado no Diário Oficial do Município na sexta-feira.

O local passou a ser utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde em junho de 2018. Na época, a pasta argumentava que a localização foi definida de “forma estratégica” para otimizar o alcance do público-alvo.

A UBS Central anteriormente funcionava no antigo Postão da Pará, e registrava em 2018 média de 500 consultas mensais.

O Postão José Perri agora mantém o Centro de Especialidades Médicas (CEM) e é utilizado, quando preciso, como hospital de campanha, como neste ano na epidemia de dengue.

A unidade na rua Recife é referência para os moradores da região central e dos bairros Jardim Brasil, Jardim dos Coqueiros, Joaquim Lopes, Vila Juca Pedro, Agudo Romão I e Aeroporto. “A transferência faz parte do projeto de reorganização do fluxo de atendimentos, no qual essa região passou a ter referência na atenção básica”, destacou o secretário de saúde, Ronaldo Carlos Gonçalves Júnior em 2018.

A UBS possui equipe multiprofissional composta por clínico geral, ginecologista e pediatra, equipe de enfermagem, dentista e farmacêutico.

Atualmente, Catanduva conta com 24 Unidades Básicas de Saúde, sendo 23 Equipes de Estratégia de Saúde da Família e 5 de Atenção Básica.

Karla Konda

Editora Chefe

