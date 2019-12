Prefeitura Reforça Fiscalização Da Área Azul No Final De Ano Em Catanduva

Para garantir rotatividade nas vagas de estacionamento nas ruas da região central, a Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) intensificou a fiscalização do uso de cartões da Área Azul neste final de ano. Os Agentes de Fiscalização de Trânsito (AFTs) estão a postos para identificar também outras irregularidades cometidas, como estacionamento irregular, por exemplo.

A fiscalização será estendida às ruas Recife (entre a Maranhão e Brasil), Cuiabá (entre a Maranhão e 13 de Maio), rua Bahia (entre a Brasil e 13 de Maio) e Sergipe (entre a 13 de Maio e Maranhão). Todas passaram a contar com o estacionamento liberado dos dois lados da via neste mês de dezembro.

Apesar do funcionamento estendido no comércio, a Área Azul vale das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira, e das 9h às 13h, aos sábados. Segundo a STU, mesmo sem a necessidade do cartão nos demais horários, os motoristas devem obedecer as regras de trânsito e respeitar faixa amarela e vagas exclusivas para idosos e pessoas com deficiência.

Segundo a Prefeitura existem 143 pontos de venda para os cartões de Área Azul localizados na região central da cidade. A relação completa pode ser encontrada no site da Prefeitura, nos serviços da página do Trânsito: www.catanduva.sp.gov.br/transito.

Outra opção para os motoristas é o aplicativo “Estacione Legal”, que possibilita a aquisição de créditos maneira online. O aplicativo está disponível na Play Store e Apple Store. Basta fazer o cadastro e comprar créditos com cartão ou boleto.

Ariane Pio

Da Reportagem Local