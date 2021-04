Prefeitura Recupera Cobertura de Pontos de Ônibus de Quatro Bairros de Catanduva

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos, a STU, deu início ao trabalho de recuperação de pontos de ônibus. Até o momento, quatro dispositivos ganharam cara nova, a fim de oferecer melhores condições para aquele momento em que o munícipe aguarda pelo coletivo.

Os pontos que receberam as melhorias são os do Pachá 1, da Loren Sid, do Juliatti de Carvalho e do Nova Catanduva. O trabalho foi feito de forma rápida, onde as equipes atuavam, com recursos próprios para as melhorias de pintura e restauração. O serviço é desenvolvido de forma rápida e de forma paralela ao trabalho de recuperação de vias da cidade.

Funcionamento

Os horários do transporte coletivo foram ampliados esta semana. Para conferir os horários e saídas dos bairros, basta acessar a página da STU – www.catanduva.sp.gov.br/transito/transporte-coletivo.

Ariane Pio

Da Reportagem Local