Prefeitura Recolhe 21,1 Mil Pneus Das Ruas Em Seis Meses

A Prefeitura de Catanduva recolheu 21.126 pneus em apenas seis meses de atividade. O maior volume é de caminhonetes (18.066), seguido dos caminhões (1.760) e motos (1.300). Parte desse material também inclui a frota dos veículos da administração. Tudo foi direcionado ao Entreposto, localizado na Rua São Paulo.

A atividade desenvolvida pela Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura segue as boas práticas relacionadas à destinação dos resíduos gerados pela gestão pública, além de contar com sistema específico para a Logística Reversa.

O descarte irregular do material é considerado crime ambiental. O combate à prática é um desafio das cidades. Só no último mutirão, realizado no início do ano, mais de 40 pneus foram recolhidos de terrenos baldios de Catanduva.

As informações sobre a destinação adequada dos resíduos sólidos e os respectivos impactos do descarte irregular são temas abordados tanto com a população, quanto com os funcionários da Prefeitura. “O objetivo é garantir o descarte adequado desse material, de forma consoante com os princípios da logística reversa”, reforça o secretário de Meio Ambiente, José Maurício Braga.

A preocupação também tem como foco o combate ao Aedes, transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. O trabalho é concentrado no período que antecede o verão, estação marcada pelas chuvas e altas temperaturas, criando ambiente favorável à proliferação do mosquito.

O Entreposto de pneus é o destino correto de material que não pode ser recuperado ou colocado em circulação. Os pneus ficam armazenados de forma provisória no local e, quando o volume é atingido, é realizado o agendamento da coleta, feita pela Recicplan, que tem convênio para a realização do serviço.

Ariane Pio

Da Reportagem Local