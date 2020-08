Prefeitura Realizará Cadastramento de Candidatos Para o Programa Emprega São Paulo

Para auxiliar os cidadãos que estão em busca de emprego, a Prefeitura de Catanduva realizará, na próxima semana, o cadastramento de candidatos para o Programa Emergencial Emprega São Paulo. A iniciativa faz parte das medidas adotadas diante da pandemia da Covid-19. No total, serão oferecidas 20 vagas. Entre os requisitos, é preciso ter ao menos 17 anos, residir na cidade há pelo menos 2 anos, estar desempregado há mais de 1 ano e não receber benefícios de seguro-desemprego ou da previdência social. A seleção seguirá critérios sociais, com análise pelo Governo do Estado, não importando a ordem de inscrição.

Os moradores contemplados receberão salário de R$ 330 mensais, com contrato de seis meses, prorrogáveis por mais três. A jornada de trabalho será de seis horas em quatro dias da semana na Secretaria de Meio Ambiente. Mais um dia será reservado para capacitação no curso Técnica de Vendas – Vendedor.

As inscrições serão realizadas nos dias 17 e 18 de agosto, das 13h30 às 16h30, na Central de Atendimento 2, que fica no prédio da Prefeitura. Os interessados deverão apresentar cópias do RG, CPF, comprovante de residência e da Carteira de Trabalho, sobretudo da página com informações da última demissão.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

