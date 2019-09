Prefeitura Realiza Pavimentação Nas Ruas Panamá, Abaeté E Avenida Caxias Do Sul

A prefeitura avança com os serviços de pavimentação nas ruas catanduvense. Desta vez, de acordo com nota oficial, os trabalhos são desenvolvidos nas ruas Panamá, no bairro Glória V, Abaeté, no Jardim Santa Paula, e na avenida Caxias do Sul, que fica no prolongamento do bairro Shangri-lá.

Conforme o secretário de Obras e Serviços, Marcos Queiroz Coelho, o cronograma contempla asfalto na rua Panamá entre a Lagoa Real e Aurora. O valor total gasto nas obras é de R$ 74,4 mil, sendo R$ 50 mil fruto de convênio com a Casa Civil.

“Já o trabalho realizado nas ruas Abaeté e Caxias do Sul visa integrar os bairros ao loteamento Horizon. O serviço é resultado de contrapartida da empresa responsável pelo loteamento, o que não resultou em custos para a administração municipal. Outros bairros de também serão contemplados com o serviço de pavimentação. É o caso da avenida Mongaguá, no Alpino, que já faz parte do cronograma. Também está previsto recapeamento asfáltico na avenida Virgílio Mastrocola, na Vila Mota”, informa.

Nos últimos meses na Cidade Feitiço, foram mais de 10 mil metros quadrados de pavimentação e outros 22 mil metros quadrados de recape, em vários trechos da cidade. Isso equivale a cerca de 30 quarteirões recuperados, além de 13 que ganharam asfalto.

Da Reportagem Local