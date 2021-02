Prefeitura Realiza Mutirão de Limpeza no Terminal Rodoviário João Caparroz

Nesta semana a Prefeitura de Catanduva realizou o ‘Mutirão da limpeza’ e o local foi no Terminal Rodoviário, João Caparroz. A manutenção tem como objetivo adequar o ambiente e deixar bem higienizado para receber os passageiros que passam pelo local diariamente.

O trabalho contou com o apoio da Unimed, nova parceira do Comitê de Enfrentamento de Mutirão de Limpeza Urbana, que vai realizar o serviço de roçagem em mais de 100 mil metros quadrados.

Os trabalhos se estenderão por toda a cidade e consistem em ações integradas e união de esforços entre as Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Obras e Serviços, Planejamento, Trânsito e Transportes Urbanos, Emprego e Relação para o Trabalho e Assistência Social. As frentes de trabalho serão direcionadas, simultaneamente, para diversas regiões da cidade. Os serviços serão executados em áreas públicas como praças e parques.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local