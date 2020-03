Prefeitura Realiza Mais Uma Etapa da Operação Tapa-Buracos

ANa última quarta-feira, dia 11 de Março, a Prefeitura de Santa Adélia iniciou mais uma etapa da operação tapa-buracos. Os serviços de recuperação das ruas e avenidas estão sendo feitos desde Fevereiro em várias partes da cidade, além dos distritos. Tudo com recursos próprios e com a mão de obra da prefeitura.

A operação tapa-buraco consiste em recompor a camada de asfalto onde os buracos aparecem. É um serviço permanente que tem como objetivo corrigir os trechos de ruas e avenidas danificados pela ação do tempo e das chuvas, garantindo segurança e melhor qualidade do tráfego. “A operação tapa-buracos visa atender principalmente a população que utiliza algum veículo para trafegar na cidade, pois sabemos que um asfalto esburacado danifica o veículo e, até mesmo, provoca acidentes”, comentou o Prefeito Guilherme Colombo da Silva.

O prefeito explicou que entende que a operação tapa-buracos é uma medida paliativa e que está constantemente na busca de recursos para recapeamento, visando proporcionar a cidade e aos munícipes mais acessibilidade e melhores condições de trânsito. “Já recapeamos diversas ruas e outras estão previstas para receberem essa melhoria, mas continuamos pleiteando mais recursos para que mais vias sejam recapeadas”, finalizou.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local