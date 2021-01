Prefeitura Realiza Limpeza em área Verde do Parque Glória IV e Avenida Palmares

Por intermédio da Secretaria de Meio Ambiente, a Prefeitura de Catanduva prossegue com a ação de limpeza urbana nos bairros e ruas da cidade. O trabalho envolve a retirada de entulhos das calçadas e aparação de gramas. Na manhã de ontem (25) o trabalho foi executado na área verde do Parque Glória VI que prevê atuação na região da Rua Rondinha e do Ligue Ligue. A Avenida Palmares e a Praça da ETEC Elias Nechar também foram contempladas com o serviço de limpeza.

Os trabalhos de limpeza e manutenção estenderão por toda a cidade e consistem em serviços integrados e união de esforços entre as Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Obras e Serviços, Planejamento, Trânsito e Transportes Urbanos, Emprego e Relação para o Trabalho e Assistência Social. As frentes de trabalho serão direcionadas, simultaneamente, para diversas regiões da cidade. Os serviços serão executados em áreas públicas como praças e parques. A Prefeitura de Catanduva pede a colaboração da população a participar e ajudar o poder público a manter a cidade limpa, não jogando lixo, entulhos e materiais nas calçadas, terrenos e áreas públicas.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local