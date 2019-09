Prefeitura Realiza Força-Tarefa de Limpeza Urbana Contra o Aedes Aegypti

A partir da próxima terça-feira (10) será realizada uma força-tarefa de limpeza urbana e combate ao Aedes aegypti, que reunirá mais de 70 colaboradores.

Secretário de Meio Ambiente, José Maurício Braga, explica que todos os anos a prefeitura realiza essa iniciativa, onde o foco é a preocupação ambiental, além de ser importante essa ação para a saúde da população, limpando os quintais, combatendo o Aedes, escorpiões, aranhas e outros insetos”.

O projeto também garante a destinação correta para os materiais recicláveis. Incluindo o lixo eletrônico, que será destinado para a Cooperativa Recicla Catanduva.

Para orientar os moradores, a Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti (EMCAa) passará pelos bairros, alertando sobre os materiais que serão recolhidos e verificando possíveis criadouros do Aedes – mosquito transmissor da dengue, febre chikungunya, zika vírus, febre amarela.

A prefeitura alerta que todos os materiais inservíveis devem ser colocados na calçada das residências até às 7h horas, no dia em que o caminhão passará pelo bairro.

“O período de chuvas está chegando, por isso as ações de combate ao Aedes devem ser intensificadas. Nossa preocupação é também com relação ao surgimento de escorpiões, intensificado pelas baratas e também os ratos. Todos encontram abrigo em móveis, que na maioria dos casos não são utilizados pelos moradores”, alerta o responsável pela Emcaa, Lincoln Horita.

A ação também se une ao projeto Cidade Limpa onde as equipes estarão em 14 caminhões, em sete setores divididos pela Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. Entre os materiais que serão recolhidos estão móveis, geladeiras, fogão e pneus. Lixo eletrônico, como computadores e televisões também será coletado. Galhos de árvores, lixo comum, lâmpadas e entulho não serão levados. A ação do EMCAa e Cidade Limpa será realizada nos dias 10 e 18 de setembro. A coleta será de segunda à sexta-feira, das 7h às 17 horas. O cronograma está no site www.catanduva.sp.gov.br. Informações: 17 3531-9118 e 3531-9122.

Ariane Pio

Da Reportagem Local