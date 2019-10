Prefeitura Realiza Atividades Durante a Semana Da Criança Em Bairros De Catanduva

Neste ano, as atividades que eram realizadas no Conjunto Esportivo foram remanejadas para a semana que antecede o Dia das Crianças, no sábado (12). Com ação idealizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social que consiste em envolver e aproximar os moradores em atividades voltadas ao público infantil.

Os eventos que começaram ontem (08) abriram com muita diversão para as crianças em festividades realizadas pela Prefeitura de Catanduva nos bairros da cidade. A programação contempla festividades em alusão ao Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro, nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

O primeiro núcleo a promover o evento popular foi o Cras Nosso Teto, na manhã de ontem (08). Hoje (09), será a vez da festa no Bairro Jardim Imperial. No Juca Pedro, a festiva ocorrerá na quinta-feira (10), e no Bom Pastor, na sexta-feira, (11).

O cronograma proporciona recreação e entretenimento aos participantes, dinâmicas, pintura em rosto, escultura em balão, teatro e brincadeiras. Durante a festividade, são servidas guloseimas aos participantes, com direito a tudo que criança gosta: pipoca, cachorro quente e sorvete.

As atividades são acompanhadas por monitores cedidos pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo (Smelt) e fazem parte da programação desenvolvida ao longo do ano nos Cras, que prioriza a interação entre famílias atendidas em datas comemorativas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local