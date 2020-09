Prefeitura Quer Instituir Conselho Municipal do Emprego e Renda

A prefeitura de Catanduva pretende criar um Conselho Municipal do Emprego e Renda, órgão que seria vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Relação do Trabalho, em caráter permanente e deliberativo. O projeto cria ainda um Fundo do Trabalho, emprego e renda e ainda depende de votação do Legislativo.

Assim como já existem outros como o da Saúde, do Idoso, da Assistência Social, do Meio Ambiente, do Patrimônio Histórico, dentre outros.

De acordo com a proposta, os membros do conselho, se aprovado, terão participação na elaboração e no acompanhamento da execução do Plano de Trabalho para o Sistema Nacional de Emprego, do Programa Frente Cidadã e dos demais programas de geração de emprego e renda do município.

Terá a incumbência de estabelecer diretrizes e prioridades para as políticas de fomento e apoio a geração de trabalho, qualificação e requalificação profissional.

Dentre as competências, pelo projeto, estaria a de articular com situações públicas e privadas, acadêmicas, de pesquisas com vistas à obtenção de subsídios para o aperfeiçoamento das ações do Programa Seguro Desemprego, parcerias que maximizem o investimento do Fórum de Amparo do Trabalhador, intermediação de mão de obra, inserção do jovem no mercado de trabalho e outras ações .

Se o projeto for aprovado, o conselho será composto por 11 membros titulares e respectivos suplentes.

Com titular e suplente membros da Secretaria do Estado, da Secretaria Municipal e da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Oito titulares e suplentes de representante dos trabalhadores – associações de sindicatos dos trabalhadores de Catanduva e representantes dos empregadores, da Associação Comercial e Empresarial de Catanduva, do Sindicato Rural, do Sincomércio.

Os membros terão mandato de quatro anos, podendo permanecer por igual período. Os membros serão nomeados por meio de decreto, por meio de indicações dos setores incluídos no projeto.

Também fica criado um fundo municipal de emprego e Renda, que segundo a proposta, será instrumento de captação e aplicação de recursos destinados às políticas de fomento e apoio à geração de trabalho, emprego e renda e à qualificação profissional em Catanduva. O Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda – FMTER será gerido por um Conselho Gestor composto pelo presidente, pelo secretário e por mais um membro titular do Conselho.

Karla Konda

Editora Chefe