Prefeitura Publica Decreto que Regulamenta IPTU Verde

A prefeitura de Catanduva publicou decreto que regulamenta a lei 917, de maio de 2018, que trata sobre a criação do projeto IPTU Verde. O programa consiste em conceder descontos no valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para contribuintes que optarem em adaptar o imóvel de forma sustentável. No decreto, publicado na última sexta-feira, a prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes afirma que fica regulamentada a documentação necessária para a concessão dos benefícios previstos no artigo 3º, da Lei Complementar nº 0917, de 03 de maio de 2.018.

Para a comprovação da existência e funcionamento do Sistema de captação da água da chuva, o requerente deverá apresentar projeto hidráulico, ART/RRT do profissional responsável, memorial descritivo e fotos do local; Para a comprovação da existência e funcionamento do Sistema de reuso de água, o requerente deverá apresentar projeto hidráulico, ART/RRT do profissional responsável, memorial descritivo e fotos do local; para a comprovação da existência e funcionamento do Sistema de aquecimento hidráulico solar, o requerente deverá apresentar fotos do local; Para a comprovação da existência e funcionamento do Sistema de geração de energia solar fotovoltaica, o requerente deverá apresentar projeto, ART/RRT do profissional responsável, memorial descritivo, fotos do local e Laudo da Companhia de Energia Elétrica comprovando a geração de energia elétrica; Para a comprovação da existência de Construção com materiais sustentáveis, o requerente deverá apresentar selo certificado e/ou projeto estrutural e arquitetônico com laudo técnico, elaborado por profissional habilitado, que deve contemplar no mínimo 50% do material utilizado na obra e apresentar ART/RRT do profissional; Para a comprovação da existência e da Construção de “Telhado Verde” em todos os telhados disponíveis no imóvel, para este tipo de cobertura, o requerente deverá apresentar projeto, ART/RRT do profissional responsável, memorial descritivo e fotos do local;

Para a comprovação da existência de manutenção de área permeável não degradável, com cultivo de espécies arbóreas nativas; e/ou áreas com um ou mais árvores em frente ao imóvel, e/ou áreas com cobertura vegetal permeável, o requerente deverá anexar fotos do local;

Para a comprovação da existência de Construção de calçadas ecológicas, o requerente deverá anexar fotos do local, onde exista os elementos previstos e faixa de calçada construída, com no mínimo, 1,20m de largura; Para a comprovação da existência de Adoção de área verde pública deverá anexar fotos do local e Lei Municipal autorizativa; Para a comprovação da existência e funcionamento do Sistema de utilização de energia eólica que corresponda a, no mínimo, 25%

da demanda energética da edificação, o requerente deverá apresentar projeto, ART/RRT do profissional responsável, memorial descritivo, fotos do local e Laudo da Companhia de Energia Elétrica comprovando a geração de energia elétrica; Para a comprovação da existência e funcionamento de poço artesiano e fossa séptica, em imóveis localizados onde não há oferta de serviços da rede de saneamento básico, o requerente deverá apresentar projeto, ART/RRT do profissional responsável, memorial descritivo e fotos do local.

Ainda conforme o decreto, será de competência das secretarias de Obras e serviços, Meio ambiente e Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva a realização das vistorias referente aos pedidos e elaborados todos os laudos, o processo será encaminhado a Seção de Cadastro Técnico Imobiliário para a revisão do lançamento nos termos dos laudos juntados aos autos.

Os descontos variam entre 2% a 5 %. “O programa IPTU Verde tem por objetivos melhorar a qualidade de vida dos cidadãos; minimizar os impactos ao meio natural; tornar mais eficiente o desempenho urbanístico; reduzir as demandas hídricas, energéticas e alimentares; ampliar a inclusão social e econômica dos cidadãos; e motivar o êxito tributário com a participação cidadã”, descreve o vereador.

Karla Konda

Editora Chefe