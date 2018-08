Prefeitura Prossegue Limpeza do Rio São Domingos no Centro

Mais uma etapa do serviço de limpeza em rios e córregos da cidade está em andamento. Desta vez, o ribeirão São Domingos, entre a rua Amazonas e a rotatória próximo ao Corpo de Bombeiros, recebe os cuidados para a retirada de vegetação rasteira e bancos de areia, que podem comprometer o curso do rio e causar cheias.

O trabalho, realizado desde junho do ano passado pela administração, tem como prioridade a prevenção de enchentes. Com esse foco, pontos críticos já foram alvo de melhorias, como o trecho central do próprio ribeirão, entre as ruas Maranhão e Amazonas, e todo o córrego Barro Preto, incluindo os fundos da Vila São Luis.

Além desses, outros afluentes que passam por Catanduva, como o Minguta, Fundo e Retirinho, também receberam a limpeza, mesmo nos trechos canalizados. Tudo está sendo feito com recursos, maquinários e funcionários da Prefeitura. Para essa nova etapa, a previsão é de que o trabalho seja concluído até sexta-feira, dia 17.

São Domingos

A limpeza no rio São Domingos, entre as ruas Maranhão e Amazonas, foi concluída em julho. Foram retirados 2.850 metros cúbicos de entulhos, o equivalente a 407 viagens de caminhão. O trecho é um dos pontos mais críticos em período chuvoso.

