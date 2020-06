Prefeitura Prorroga Prazo e Aumenta Valor de Contrato Para Galerias no São Francisco

A prefeitura de Catanduva prorrogou o prazo e aumentou em 25% o valor a ser pago no contrato com a empresa KGP Construtora Ltda responsável pela obra de galerias pluviais e recapeamento asfáltico nas ruas Porto Alegre e São Luís, entre as ruas Ilhéus e Jundiaí.

O Extrato de aditamento do contrato foi publicado na última quarta-feira no Diário Oficial do Município.

De acordo com o documento, as obras foram estendidas por mais 180 dias, de 04 de junho até 1º de dezembro deste ano. Quanto ao valor, o acréscimo foi de R$ 139.260,15. A justificativa seria a necessidade de uma galeria extra na rua Jundiaí e São Luís até o córrego fundo. “Considerando que o volume projetado não seria comportado, sendo assim, em razão dos acréscimos de serviços será necessário o aditamento de prazo para executá-los”, consta.

Um outro contrato com a mesma empresa também recebeu aditamento de prazo. Trata-se da execução de obras de galerias pluviais na avenida Holambra. O prazo será maior em 120 dias – de quatro de junho até 03 de setembro de 2020. Na justificativa: “devido à pandemia de COVID-19, doença causada pelo Coronavírus, nos termos declarados pela Organização Mundial de Saúde, o que acarretou a dificuldades quanto ao início da obra, conforme especificações constantes no Processo Administrativo nº 2020/5/18122, mantendo-se no mais, inalterado o pacto anteriormente estabelecido”.

Recursos próprios

Ontem à tarde, a Secretaria de Obras e Serviços divulgou que irá implantar galerias de águas pluviais para dar fim a erosão existente no Jardim Caparroz. O local já começou a ser recuperado pelas equipes, nesta semana.

Segundo a administração, o problema é antigo e recorrente no bairro, principalmente no período chuvoso.

O trabalho está concentrado entre a avenida Daniel Soubhia e a rua Floresta Azul. A execução da obra e os materiais utilizados são de recursos próprios da Prefeitura. Três tubos de 18 metros serão implantados, seguindo até o leito do córrego Fundo. “Iniciamos a recuperação da erosão, depois colocaremos as galerias para melhorar a captação da água da chuva, para evitar que ela fique sobreposta na guia, como ocorre atualmente”, destaca o secretário de Obras, engenheiro Marco Antônio Machado. A previsão é de que o serviço seja concluído no prazo de 30 dias.

Karla Konda

Editora Chefe

