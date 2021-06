Prefeitura Promove Semana do Meio Ambiente Com Foco No Desenvolvimento Sustentável

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, promove de 31 de maio a 9 de junho a Semana do Meio Ambiente. A programação é focada nos objetivos de desenvolvimento sustentável e traz diversas propostas, tanto para grupos específicos, quanto iniciativas abertas a população.

As atividades contam com a parceria do Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMMA) e apoio da Secretaria de Educação, Guarda Municipal por meio da Patrulha Ambiental, Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (SAEC), Unimed, Grupo de Escoteiros “Cidade Feitiço”, Polícia Ambiental, 3R Indústria LTDA, Usina São Domingos, Pesque Pague Santa Luzia e Soroptimistas de Catanduva.

Entre as atividades programadas, está a Gincana com os alunos da rede municipal de ensino. Na ação, os alunos que arrecadarem mais óleo usado ganharão prêmios. A ideia é trazer a consciência do quão prejudicial é a prática de jogar o item direto na pia da cozinha, por exemplo. Todo o material arrecado será enviado para a 3R Indústria LTDA que é responsável pela destinação ambientalmente correta.

Outra ação que envolve os estudantes é o concurso de desenho do Mascote do Zoo. Como a jaguatirica “Laurinha” foi a vencedora da votação virtual, os alunos das escolas municipais deverão expressar sua visão artística do animal. Iniciativa verde programada para o dia 5 de junho no Parque dos Ipês. No local, será realizado o plantio de mudas, a soltura de mais de 1.000 peixes, drive-thru de árvores para doação e a divulgação do programa “Adote Uma Praça”.

“A programação é envolvente e abrangente, buscando trazer à tona o debate de ideias e apresentação de informações que são fundamentais para a mudança de hábitos no nosso cotidiano; além de trocar experiências e promover a importância do desenvolvimento de práticas sustentáveis no município”, destaca a Secretária de Meio Ambiente, Julia Wayego.

Em todos os dias do evento, que segue as regras do Plano São Paulo, ocorrerá a arrecadação de leite para encaminhamento ao Fundo Social.

Confira a programação completa:

31/05 – 9h, no Auditório da Prefeitura Abertura oficial 10h30 – Palestra on-line “Compras Públicas Sustentáveis” com Denize Cavalcanti. Coordenadoria de Planejamento Ambiental/ Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Link para acompanhar: https://us02web.zoom.us/j/87002819361? pwd=VmY5NXNxc09qc0xhQWQyR2U2ZFQyUT09 ID da palestra: 870 0281 9361 Senha de acesso: 672304

01/06 – 9h, no Auditório da Prefeitura Lançamento do Projeto “Óleo Usado no Lugar Certo”, com o início da gincana dos alunos da rede municipal de ensino. Palestra com o biólogo da SAEC, Auro Silva Garcia Filho.

02/06 – 9h, no Auditório da Prefeitura Palestra “Identificação de Formação Vegetal e sua Caracterização”, com o Tenente da Polícia Ambiental, Alonso Wendel Ferreira da Silva.

05/06 – 8h, no Parque dos Ipês Plantio de Mudas, soltura de peixes, drive-thru de árvores e divulgação do programa “Adote uma Praça”, conforme Lei Municipal 3.120, de 11 de abril de 1995.

07/06 – 9h Palestra on-line “Hortas Urbanas, Gestão de Resíduos Orgânicos e como vamos Rever a Mudança Climática”, com Antonio Storel, Engenheiro Agrônomo da ESALQ-USP. Link para acompanhar: https://us02web.zoom.us/j/81031425422?pwd=V0lHNW1NVG43YkZjalRIc1FVU0c3QT09 ID da palestra: 810 3142 5422 Senha de acesso: 707453

13h, no Auditório da Prefeitura “Capacitação de Área de Transbordo e Triagem (ATT) do Município de Catanduva”, com a equipe da Secretaria de Meio Ambiente.

08/06 – 7h Plantio de Mudas na avenida Julio César Marino

09/06 – 9h, no Zoológico Municipal Premiação dos Alunos Vencedores do Concurso de Desenho “Mascote do Zoo”.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local