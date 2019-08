Prefeitura Promove “Semana Da Pessoa Com Deficiência”

A programação tem por incremento apresentações do Grupo 100 Fronteiras

A Semana Municipal da Pessoa com Deficiência tem movimentado a cidade com o tema “Todos pela Inclusão”. As atividades tiveram início na segunda-feira (19), e seguem até 3 de setembro.

Uma das principais ações é liderada pela Secretaria de Assistência Social, por meio da equipe do Creas (Centro de Referência de Assistência Social), que está percorrendo as escolas com orientações sobre a temática e a Campanha de Combate à Violência, incluindo apresentação teatral.

O cronograma prevê intervenções abertas à comunidade nos núcleos sociais – Cras: Bom Pastor, Imperial, Juca Pedro e Nosso Teto.

A Secretaria Municipal de Saúde entrará na programação a partir desta sexta-feira (23). Conforme a programação do setor serão realizadas orientações, dinâmicas e palestras nas unidades de saúde.

Por sua vez, a Coordenadoria Municipal de Inclusão Social tem realizado vivência com PCDs junto a crianças e adolescentes nas unidades de ensino. A programação tem por incremento apresentações do Grupo 100 Fronteiras.

O tema também foi abordado na programação da 1ª Jornada da Saúde da Apae, em roda de conversa no Instituto dos Deficientes Visuais de Catanduva (IDVC) e pela Câmara de Vereadores, que recebeu representantes do movimento.

Outra iniciativa que merece destaque foi o Mutirão da Empregabilidade, com atendimentos para cadastro de currículos na Praça 9 de julho, na terça-feira, dia 20. Mais de 500 pessoas tiveram seu perfil registrado por empresas parceiras.

As ações são realizadas pela Prefeitura de Catanduva, em parceria com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (CMPCD), Apae, IDVC, Programa Criança Cidadão do Futuro e Câmara Municipal de Catanduva. A programação completa está disponível no site www.catanduva.sp.gov.br



Ariane Pio

Da Reportagem Local