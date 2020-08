Prefeitura Pretende Pagar Até R$ 272 Mil em Compra de Álcool Gel e Líquido

Dias depois de retirar dos estoques da administração produtos que foram considerados pela Vigilância Sanitária e pela Polícia Federal como clandestinos (sem autorizações de órgãos responsáveis para sua produção), a Prefeitura de Catanduva abriu nova licitação para a compra de álcool. Para isso pretende gastar até R$ 272 mil na compra de álcool gel e líquido.

A abertura do pregão eletrônico foi publicado no Diário Oficial do Município. De acordo com o edital, a prefeitura estima comprar 15 mil frascos de álcool gel de 500 ml com válvula, no total de até R$ 114.750,00.

Refil de álcool em gel de 800 ml, 2.500 unidades, no valor de até R$ R$ 37,5 mil. Álcool 70% – 8 mil litros, em embalagens de 1 litro, estimado em R$ 60 mil e álcool 92% também 8 mil litros, avaliados em R$ 60 mil.

Vence o pregão aquele que ofertar o menor preço no produto, já calculado o frete para a entrega da mercadoria. Os lances poderão ser dados no site www.licitacoes-e.com.br

As propostas terão de ser enviadas até as 9h30 e a sessão de disputa de preços começa às 10 horas. Ainda segundo o edital, depois dos prazos de recursos e homologação da contratação, os produtos deverão ser fornecidos sempre que solicitado, conforme a Ata de Registro de Preços e entregues no almoxarifado de materiais da Saúde, na rua São Paulo, 777. A empresa terá prazo corrido de 10 dias para efetuar a entrega.

Karla Konda

Editora Chefe

