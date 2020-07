Prefeitura Pretende Gastar Até R$ 150,4 Mil em Copos Descartáveis

A Prefeitura de Catanduva pretender gastar até R$ 150,4 mil para compra de copos descartáveis de água e café. Para aquisição dos produtos de plástico, abriu pregão eletrônico. A abertura de licitação foi publicada ontem no Diário oficial do Município. As propostas das empresas participantes do certame serão conhecidas, por meio virtual, no dia 23 de julho.

De acordo com o edital, que pode ser acessado pelo site da prefeitura de Catanduva, o registro de preços é para a compra de 1600 caixas de copos de 180 ml. Cada caixa tem de ter 25 pacotes com 100 unidades dos descartáveis. O preço unitário está estimado em R$ 71,50.

Também poderão ser adquiridos 500 caixas de copos descartáveis de 50 ml. Cada caixa contendo 50 pacotes com 100 unidades.

O contrato com a empresa vencedora da licitação terá validade de um ano.

A compra dos produtos será para todas as pastas da administração direta.

Há quatro dias, a prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes suspendeu aquisições e contratações para 2020 por meio de decreto. No documento, a chefe do Executivo afirma buscar uma economia de 30% na máquina pública.

Dentre as justificativas, a crise fiscal e financeira que assola o País, resultando na diminuição de repasses do Governo Federal e Estadual ao Município, o déficit financeiro crescente e projeção de uma queda de arrecadação até o encerramento do ano. “Podendo implicar na insuficiência de dotações para empenho de despesas, tais como pessoal, decisões judiciais e requisições de pequeno valor”.

Karla Konda

Editora Chefe

