Prefeitura Prepara Mais de 4 Mil Cestas Básicas às Famílias Dos Alunos da Rede Municipal de Ensino

Começou os preparativos na manhã desta quarta-feira (17), da montagem das cestas básicas que serão entregues às famílias dos alunos da rede municipal de ensino.

A preparação do kit alimentação é feita na Cozinha Piloto, com equipes que se revezam para o serviço.

A expectativa é preparar 4.236 cestas que começam a ser distribuídas no final deste mês de março ainda. O trabalho é feito de forma ininterrupta mensalmente. O objetivo é garantir que as crianças tenham comida na mesa, tendo em vista a importância da alimentação no processo de aprendizagem, que durante a pandemia é feito de forma remota.

Na ocasião o prefeito Osvaldo de Oliveira esteve presente para conferir o trabalho “Acompanhamos com alegria esse trabalho tão bonito das equipes. É um verdadeiro revezamento para a produção das cestas que trazem arroz, feijão, açúcar, leite, proteína, alimentos que reforçam a mesa das famílias dessas crianças em tempos tão difíceis”, destaca o prefeito. Segundo a prefeitura, a montagem dos kits continua nos próximos dias para garantir a entrega na data anunciada.

Ariane Pio

Da Reportagem Local