Prefeitura Prepara a 2ª Edição Da Mostra De Artesanato

A 2ª edição da Mostra de Empreendedorismo e Artesanato de Catanduva será realizada nos dias 13, 14 e 15 de setembro, das 15h as 22h, no Armazém do Café. O evento, gratuito, é realizado pela Prefeitura por conta de iniciativa das secretarias de Cultura e Desenvolvimento.

Na primeira edição, a secretária da Cultura de Catanduva, Cris Anovazzi, contou que o evento reuniu em um único espaço, artesanato, espaço gourmet e beleza. O objetivo da mostra é revelar o trabalho de artesãos da cidade, além de trazer mais uma opção de lazer para o público.

A responsável pela Mostra, Alessandra Romera lembrou que na 1ª edição os preparativos começaram bem cedo com os expositores, que se animaram para o evento com 34 expositores. Já nesta edição conta com 27 expositores, mas ainda há vagas para os interessados. E uma novidade: estão abertas vagas para qualquer tipo de comércio, não sendo necessário ser somente de artesanato.

Os itens que podem ser conferidos no local serão velas, madeira sustentável, sabonetes, cuidados com o rosto e corpo, roupas dentre outros.

Além disso, há a presença de um espaço reservado para os alimentos orgânicos, contendo também uma Praça de Alimentação com café, doces, pastéis, cachorro-quente, entre outros. Para garantir a alegria também das crianças, o evento trará espaço kids e haverá show com sorteio de brindes.

O estacionamento é solidário, com a doação de um litro de leite. Os produtos serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade. Os interessados nas vagas para expositores devem procurar a secretária de cultura ou ligar no telefone: (17) 99136-5481 com Alessandra.

Ariane Pio

Da Reportagem Local