Prefeitura Perde Prazo de Manifestação Sobre Planilhas do Dissídio de 2015

A prefeitura de Catanduva perdeu prazo de manifestação sobre itens apresentados pelo Sindicato dos Municipiários de Catanduva (Simcat) nas quais indicaram erros dos cálculos dos valores a receber por aposentados até 2015 e de trabalhadores celetistas.

O despacho sobre a falta de apresentação de manifestação da prefeitura é do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, assinado no último dia 24.

Há um mês, o Simcat encaminhou ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ofício indicando que concordava parcialmente com os cálculos de valores apresentados pela Prefeitura de Catanduva sobre quanto cada servidor municipal tem direito a receber na Ação sobre o dissídio de 2015.

De acordo com o presidente do Simcat, Roberto José de Souza, o sindicato protocolou junto ao TJ concordando em partes com os cálculos apresentados pela prefeitura. Para os funcionários que estavam ativos de março de 2015 até a presente data, os dados estão corretos. “Mas os aposentados que se aposentaram até 28 de fevereiro de 2015, não colocaram na planilha, como também não inseriram a previdência de todos os celetistas. Então o Simcat pediu para que o desembargador homologue parcialmente para que os funcionários da ativa não sejam prejudicados e que a gente dê andamento no processo”, afirmou o sindicalista.

Souza disse ainda que quanto aos dois pontos vistos como irregulares sejam feitas alterações por meio de processo administrativo. “Para que seja o mais rápido possível resolvido, o Simcat entende que tanto o aposentado como o celetistas, eles tem esses direitos que nós estamos indicando com as planilhas erradas”.

Segundo ainda o Simcat seriam cerca de mil aposentados incluindo os celetistas e estatutários. “ Os celetistas sobre os cálculos da previdência não é muito, mas não podemos deixar passar, então optamos para o desembargador que homologue o que já está certo. Neste momento esse processo já se encontra com o desembargador para analisar nosso pedido. O sindicato está aguardando e espera que no início da próxima semana, recebemos o parecer do TJ”.

Karla Konda

Editora Chefe