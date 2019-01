Prefeitura Leva Mutirão de Serviços à Região do Nova Catanduva

A partir desta segunda-feira (7), será dado início ao projeto ‘Mutirão nos Bairros’ uma realização da Prefeitura de Catanduva a fim de acelerar os serviços de manutenção, conservação e limpeza de praças, parques, áreas verdes, terrenos e vias públicas. De acordo com a Seção de Comunicação Social da Prefeitura, “uma verdadeira força-tarefa foi montada para percorrer a cidade e realizar melhorias, bairro a bairro”.

Com o intuito de garantir avanços significativos na melhoria de vida dos cidadãos catanduvenses, o projeto se concentrará em realizar ações de rotina já desenvolvidas pela Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Trânsito. Os primeiros bairros atendidos serão: Nova Catanduva, Gabriel Hernandes e Imperial.

“Desta forma, aceleramos o processo de manutenção, levando melhorias aos quatro cantos da cidade, dando condições de mobilidade à população, além da drenagem e limpeza das ruas, praças e terrenos”, comenta o prefeito Afonso Macchione (PSB).

Entre os serviços a serem oferecidos pela iniciativa, está prevista a limpeza e roçagem de praças, áreas verdes e terrenos, raspagem, limpeza e reparo de guias e sarjetas, desobstrução de galerias de águas pluviais e bocas de lobo, podas de árvores e plantas em praças e canteiros, operação tapa-buracos e revitalização de placas de trânsito e sinalização de solo.

“Tenho percebido muito mato alto nas ruas e praças da cidade, a Prefeitura precisa tomar uma providência quanto a isso” diz o motorista Paolo Frey, morador da Cidade Feitiço.

IPTU e Benefícios

Aproveitando o trabalho intenso que será realizado na região do Nova Catanduva, a Secretaria de Assistência Social fará um mutirão de visitas com abordagens a respeito da isenção de IPTU e benefícios como, por exemplo, o Bolsa Família, cesta básica, vale-gás e pagamentos de energia elétrica a famílias prioritárias. As equipes e seus veículos estarão devidamente identificados.

Já o Programa Empresa Agora, ligado à Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho (SEMDERT), também marcará presença nos bairros. Agentes irão percorrer as vias comerciais para orientar a respeito de linhas de créditos disponíveis no Banco do Povo Paulista, a formalização de empresas e cursos disponibilizados pelo SEBRAE.

Da Reportagem Local