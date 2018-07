Prefeitura Lança Concurso Fotográfico ‘Um Olhar Sobre Catanduva’

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, deu início às inscrições para o concurso fotográfico “Um olhar sobre Catanduva”. A mostra tem o objetivo de revelar o talento de fotógrafos amadores, ao mesmo tempo em que homenageia a cidade em seu Centenário.

A ocasião é oportuna principalmente porque oferece aos participantes a chance de trazer à tona a sua veia artística, revelando pelo seu olhar aquilo que de mais belo encontra na Cidade Feitiço. As imagens fotografadas devem ser exclusivamente de arquitetura ou expressões artísticas, sempre pertencentes a Catanduva.

De acordo com a organização, as fotografias devem ser inéditas – nunca publicadas em outro concurso. Cada participante pode inscrever até três fotos.

“O concurso nos traz a possibilidade de ver Catanduva sob um ângulo diferente, além de incentivar as artes visuais, oportunizando o reconhecimento de talentos, a ressignificação dos espaços, o fomento e a integração das diversas formas de expressão artística”, disse a secretária de Cultura, Cris Anovazzi.

O primeiro, segundo e terceiro lugares receberão troféu e premiação de R$ 600, R$ 500 e R$ 400 em dinheiro, respectivamente. Todos os trabalhos inscritos participarão da exposição “Um Olhar Sobre Catanduva”, de 9 a 31 de agosto, na Pinacoteca Municipal João Nasser – o Castelinho.

Poderão participar do concurso somente fotógrafos amadores, a partir de 15 anos. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 27 de julho, na Pinacoteca. O regulamento completo está no site da Prefeitura: www.catanduva.sp.gov.br.

Serviço

As inscrições para o concurso fotográfico serão de 6 a 27 de julho, na Pinacoteca Municipal João Nasser. O horário de atendimento é das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas. O espaço está localizado na Praça da Independência, 92, no Higienópolis.Informações pelo telefone (17) 3522-4815.

Da Reportagem Local