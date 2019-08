Prefeitura Investe Em Reestruturação De Canaletas De Drenagem

A cidade de Catanduva está com muitas obras de melhorias e uma delas foi colocação de canos de ferro e sendo retirada a famosa “canaleta de drenagem” de cimento. O cidadão Catanduvense pode passar por alguma rua e ela estar interditada para este fim.

Segundo a Secretaria de Obras e Serviços está realizando algumas obras na cidade e informou que em dois meses e, com recursos próprios, foram implantados 28 tubos em cruzamentos de ruas. Segundo a prefeitura o objetivo é o de garantir o escoamento correto de água, além de facilitar a passagens dos motoristas e motociclistas da cidade que estavam reclamando dos solavancos quando passavam pelas antigas canaletas.

Os pontos que já foram beneficiados são as ruas: Rua Pindorama com a rua Campinas (2 tubos), Rua Pindorama com a rua 3 de Maio (1 tubo), Rua Pindorama com a rua 14 de Abril (2 tubos), Rua Pindorama com a rua Municipal (2 tubos), Rua Pindorama com a rua Mato Grosso (2 tubos), Rua Pindorama com a rua Goiás (1 tubo), Rua Curitiba com a rua 14 de Abril ( 1 tubo), Rua Curitiba com a rua 3 de Maio (2 tubos), Rua Curitiba com a rua Campinas (1 tubo), Rua Curitiba com a rua Uberaba (1 tubo), Rua Curitiba com a rua Guaporé (1 tubo), Rua Curitiba com a rua Piratininga (1 tubo), Rua Bahia com a Belo Horizonte (2 tubos), Rua Bahia com a 24 de Fevereiro (2 tubos), Rua Bahia com a rua 21 de Abril (1 tubo), Rua Ribeirão Preto com a rua Pernambuco (2 tubos), Rua Piracicaba com a rua Sergipe (1 tubos), Rua Santa Rita com a rua Floresta Azul (1 tubos) e Rua Altair com a rua Cafelândia ( 2 tubos).

Ariane Pio

Da Reportagem Local