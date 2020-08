Prefeitura Instaura Sindicância Para Apurar Supostas Ausências Indevidas de Servidores

A prefeitura de Catanduva instaurou sindicância para apurar supostas ausências indevidas de servidores do quadro da Equipe de Combate ao Aedes Aegypti (Emcaa). De acordo com a portaria de abertura de investigação, a denúncia teria partido do vereador Wilson Aparecido Anastácio, Wilson Paraná, por meio de ofício direcionado ao Executivo.

Paraná teria afirmado que servidores públicos estariam aproveitando que o médico não tem realizado perícia para pegar atestados de 30 dias o que indicaria prejuízo ao município.

“Considerando também o atendimento aos princípios norteadores da administração pública, em conformidade com o que consta no Processo Administrativo nº 2020/5/16838, protocolado no dia 14 de maio de 2020, Marta Maria do Espírito Santo Lopes, Prefeita do Município de Catanduva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista os preceitos da Lei Complementar Municipal nº 31/1996, resolve, por meio deste ato, determinar a instauração de sindicância, para apuração dos fatos e eventual responsabilidade legal em face ao ocorrido; e, para tanto, designa a Procuradora Ana Paula Shigaki Nachado Servo, na qualidade de Presidente e único membro, que deverá atuar no processo ora instaurado, referente ao caso apresentado”, consta na portaria.

Karla Konda

Editora Chefe

