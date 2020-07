Prefeitura Inicia Segunda Fase De Recape Em Mais Oito Ruas De Catanduva

Oito pontos da Cidade Feitiço receberão melhorias, a Prefeitura de Catanduva iniciará a segunda fase do programa de recapeamento asfáltico nesta semana. As melhorias serão feitas em trechos das ruas: Socorro (Vila Celso), Aracajú e Belém (Santo Antônio), Cotia e Guarulhos (Agudo Romão), Foad Bauab e Anis Bauab (Curi), e Benedito Zancaner (Jardim do Lago).

Na semana passada, o trabalho foi executado nas ruas 21 de Abril, no Jardim Aeroporto, Tietê, na Vila Celso e Amazonas, no Centro. No Parque Iracema foram atendidas as ruas Morro Agudo e Ipês.

No bairro Sebastião Moraes, a contemplada foi a rua Levi Turim e, na Vila Soto, a rua Ourinhos. Dias antes, o asfalto novo também chegou às ruas Itapema, Blumenau, Itajaí, Joinville e Savério Vertoni, todas no Jardim Vertoni.

No total, o pacote de obras prevê 60 quarteirões atendidos. O trabalho é desenvolvido com valores arrecadados com multas de trânsito em 2019.

Parceria de trabalho com a SAEC, a Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (SAEC) também seguiu cronograma de recape. As ruas Curitiba (Vila Motta), Geraldo Zirondi (Martani), Nelson Pires (José Curi), Catiguá e Elisiário (Vila Celso) receberam as melhorias. A recuperação é feita após intervenções realizadas nas redes de água e esgoto.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook