Prefeitura Inicia Reforma Do Conjunto Anuar Pachá e Também da Quadra Esportiva

Um dos lugares que necessitava de limpeza e reforma era o Conjunto Esportivo Anuar Pachá, já deteriorado pelo tempo, está recebendo melhorias em sua estrutura interna. A ação visa dar vida, por meio de adequações ao local, que é palco de competições e movimenta atletas da cidade e da região. A Prefeitura de Catanduva, por meio da Smelt – Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, iniciou a reforma na ultima semana.

Dentre as providências, está prevista a adequação das muretas ao redor das arquibancadas. A intervenção visa conter águas, que se acumulam na própria quadra, quando há ocorrência de enxurrada. Ainda nesse espaço, será feito um calço para que a quadra de madeira possa suportar qualquer tipo de atrito, principalmente atletas, dando mais segurança no local.

Nos vestiários também serão feitos reparos e o espaço ganhará pintura nova, além de espelhos. A parte de trás das tabelas também receberá reforço na pintura. Na quadra de madeira, obtida no ano passado, será feita uma limpeza pesada, com produto apropriado, inclusive nas tabelas e suportes que serão fixados. A melhoria também prevê a troca das redes do aro.

Do lado de fora do Conjunto, foi realizado um mutirão de limpeza. A equipe da própria Smelt se engajou em uma força-tarefa em toda a área que é ampla e inclui as pistas de caminha e skate. Toda a parte do fundo também passou pelo serviço. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura ofereceu suporte aos trabalhos com os tratores que fizeram a roçagem.

Ariane Pio

Da Reportagem Local